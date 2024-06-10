Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'un maçlarını oynayacağı stadyum açıklandı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Arda Turan'lı Eyüpspor'un iç saha maçlarını oynayacağı stadyum belli oldu.
TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Eyüpspor, gelecek sezon maçlarını Kasımpaşa'da oynayacak.
Sosyal medyadan teşekkür metni paylaşan İstanbul ekibi, kendi stadyumlarının bakıma alınacak olmasından dolayı maçların Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
EYÜPSPOR'UN PAYLAŞIMI
Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır. Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor