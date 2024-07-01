Süper Lig'in yıldızı yerlerde süründü! Balotelli'nin görüntüsü hayrete düşürdü
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'nin sokaktaki görüntüleri hayranlarını şaşırttı. Sarhoş olduğu öne sürülen Balotelli'nin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli'nin sokakta çıkan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Sarhoş olduğu öne sürülen İtalyan yıldızın yerlerde sürüklendiği görüldü.
Arkadaşıyla şakalaşan milli oyuncu, kayarak yere düştü ve bir süre yerden kalkamadı.
Daha sonra ayağa kalan Balotelli, hızlıca koşmaya başladı.
Gelecek sezon Süper Lig'de oynama ihtimali az olan tecrübeli futbolcunun farklı bir takıma transfer olması bekleniyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor