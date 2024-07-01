Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Müjdeyi Bodrum'dan verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum'da düzenlenen şampiyonluk kutlamasına katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Buruk, transfer yapılacak bölgeleri açıkladı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kutlamaları Bodrum'da devam etti.

Kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile beraber birçok ünlü isim davette yer aldı.

Geç saatlere kadar süren kutlama sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, transfer sezonuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

OKAN BURUK: TAKVİYE YAPACAĞIZ

Sağ bek ve orta sahaya vurgu yapan Buruk, "Aciliyeti olan transferimiz sağ bek ve orta saha oyuncusu. Çok iyi oyunculara sahibiz, en güçlü kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Devamında ihtiyacımız olan yerlere de takviye yapacağız.Başkanımız ve yönetimimiz her türlü desteği veriyor bize." ifadelerini kullandı.