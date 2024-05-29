Süper Lig'in yıldızları EURO 2024'te! Polonya'nın kadrosunda tanıdık isimler var

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 29 Mayıs 2024 14:53 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 14:54 - Güncelleme:

Polonya, Euro 2024, Kadro, Haber

Spor Haberleri

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak olan Polonya Milli Takımı'nda geniş kadro açıklandı. Listede Türkiye'de forma giyen 3 oyuncu da yer alıyor.