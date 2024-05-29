Süper Lig'in yıldızları EURO 2024'te! Polonya'nın kadrosunda tanıdık isimler var
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Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak olan Polonya Milli Takımı'nda geniş kadro açıklandı. Listede Türkiye'de forma giyen 3 oyuncu da yer alıyor.
EURO 2024'te mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu açıklandı.
Listede Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek de yer aldı.
Turnuvada D Grubu'nda maçlarını oynayacak Polonya, 16 Haziran'da Hollanda, 21 Haziran'da Avusturya, son müsabakasında da 25 Haziran'da Fransa ile kozlarını paylaşacak.
Piatek - Buksa - Szymanski
POLONYA'NIN EURO 2024 KADROSU
Teknik Direktör Michal Probierz tarafından belirlenen 29 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: W. Szczesny, M. Bulka, L. Skorupski, O. Zych
Defans: J. Bednarek, P. Bochniewicz, J. Kiwior, B. Salamon, B. Bereszynski, P. Dawidowicz, T. Puchacz, S. Walukiewicz
Orta saha: P. Frankowski, J. Moder, T. Romanczuk, D. Szymanski, M. Skoras, N. Zalewski, K. Grosicki, J. Piotrowski, B. Slisz, S. Szymanski, K. Ubranski, P. Zielinski
Forvet: A. Buksa, A. Milik, K. Swiderski, R. Lewandowski, K. Piatek