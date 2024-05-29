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Süper Lig'in yıldızları EURO 2024'te! Polonya'nın kadrosunda tanıdık isimler var

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Süper Lig&#039;in yıldızları EURO 2024&#039;te! Polonya&#039;nın kadrosunda tanıdık isimler var
Polonya, Euro 2024, Kadro, Haber

Spor Haberleri

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alacak olan Polonya Milli Takımı'nda geniş kadro açıklandı. Listede Türkiye'de forma giyen 3 oyuncu da yer alıyor.

EURO 2024'te mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu açıklandı.

Listede Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek de yer aldı.

Turnuvada D Grubu'nda maçlarını oynayacak Polonya, 16 Haziran'da Hollanda, 21 Haziran'da Avusturya, son müsabakasında da 25 Haziran'da Fransa ile kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in yıldızları EURO 2024'te! Polonya'nın kadrosunda tanıdık isimler var - 1. Resim

Piatek - Buksa - Szymanski

POLONYA'NIN EURO 2024 KADROSU

Teknik Direktör Michal Probierz tarafından belirlenen 29 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: W. Szczesny, M. Bulka, L. Skorupski, O. Zych

Defans: J. Bednarek, P. Bochniewicz, J. Kiwior, B. Salamon, B. Bereszynski, P. Dawidowicz, T. Puchacz, S. Walukiewicz

Orta saha: P. Frankowski, J. Moder, T. Romanczuk, D. Szymanski, M. Skoras, N. Zalewski, K. Grosicki, J. Piotrowski, B. Slisz, S. Szymanski, K. Ubranski, P. Zielinski

Forvet: A. Buksa, A. Milik, K. Swiderski, R. Lewandowski, K. Piatek

Düzenleyen:  - Spor
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