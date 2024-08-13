Suriyeli Olimpiyat sporcusu ülkesine dönmedi, Almanya'ya iltica etti

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan Suriyeli Judocu Hasan Al-Bayan'ın ülkesine geri dönmeyerek Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu iddia edildi.

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği ve açılış törenindeki LGBT propagandası ile gündeme damga vuran 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erdi. Türkiye 40 yıllık aranın ardından Olimpiyatları altın madalyasız kapatarak madalya tablosunda 64'üncü sırada yer aldı.

Tüm dünya gibi Türkiye'de de izlenen Olimpiyatların ardından Suriyeli bir sporcuyla ilgili ortaya atılan iddia, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

ALMANYA'YA İLTİCA BAŞVURUSU

İddiaya göre; Suriye’nin Paris Olimpiyatları’na gönderdiği judocu Hasan Al-Bayan, oyunların ardından ülkesine geri dönmeyerek Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu.

Al-Bayan'ın, siyasi ve kişisel nedenlerle Suriye'ye dönmeyi reddettiği belirtilirken, iddia sosyal medyanın gündemine oturdu.