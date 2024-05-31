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Suudi Arabistan'dan ayrılan Anthony Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor

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Suudi Arabistan&#039;dan ayrılan Anthony Nwakaeme Süper Lig&#039;e dönüyor

Spor Haberleri

Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme, formasını giydiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fahya'dan ayrıldı. Nijeryalı oyuncunun Türkiye'ye döneceği öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha, Anthony Nwakaeme ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki oyuncunun Türkiye'den teklifler aldığı iddia ediliyor.

TFF 1. Lig ve Süper Lig ekiplerinin Nwakaeme için nabız yokladığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'dan ayrılan Anthony Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor - 1. Resim

NWAKAEME YENİDEN TÜRKİYE YOLCUSU

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan yıldız oyuncunun en az 4 takımdan ilgi gördüğü iddia edildi.

Al-Fayha'da 55 maça çıkan Nwakaeme, 15 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor ile 2021-2022 Süper Lig sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşayan Nwakaeme, daha sonrasında Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

Suudi Arabistan'dan ayrılan Anthony Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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