Tadic'in yeni adresi belli oldu! İspanyol devinde forma giyecek

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı birçok kulüple anılan Sırp yıldız Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu.

İki sene Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra ülkeden ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic'in geleceğine dair spekülasyonlar devam ediyor.

Sırbistan'daki birçok takımın yıldız futbolcunun deneyiminden faydalanmak istediği ve kendisini kulübe davet ettiği belirtilirken, Tadic'in gözünün ise Avrupa'da olduğu ifade edildi. Tüm bunların ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İSPANYA'YA GİDİYOR

Telegraf'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Tadic, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor

İddialara göre deneyimli isim, Atletico Madrid ile anlaşmak üzere. Sırp futbolcu, salı günü İspanya'ya giderek Diego Simeone yönetimindeki Madrid ekibiyle son görüşmeleri gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE'DE 13 GOL, 18 ASİST

Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol, 18 asistlik katkı vermişti.