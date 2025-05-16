Samsun'da 13 yıllık tarihi rövanş! Biletler tükendi... Hedef Sivasspor’dan hesap sormak

Samsunspor, 2012 yılında Sivasspor’a karşı aldığı mağlubiyetle veda ettiği Süper Lig’de, 13 yıl sonra aynı rakibi aynı statta ağırlıyor. Ancak bu kez hikâye bambaşka... O günkü acıyı unutmayan Samsunsporlu taraftarlar adeta maça kilitlendi. 28 bin bilet şimdiden satılırken, Samsunspor taraftarları 3 puandan çok geçmişin hesabını sormak istiyor. Taraftarının coşkusunu arkasına alan Samsunspor, hem Sivasspor’a o günü hatırlatmak hem de Avrupa kupaları yolunda kritik bir zafer elde etmek istiyor.

Samsunspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında kozlarını paylaşacak. Ancak Samsun'da oynanacak bu maç sadece üç puan mücadelesi değil, çok başka anlamlar da içeriyor. İki kenti karşı karşıya getirecek olan maçta Samsun tarafı 13 yıl sonra alınacak intikam için beklerken, Sivas ise kümede kalmak için mücadele edecek. Takımların aynı, rollerin farklı olduğu maç öncesi taraftarlar da harekete geçti.

"GEÇMİŞİN RÖVANŞI"

2011-2012 sezonunun son haftasında oynanan Samsunspor-Sivasspor maçında ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmış ve Samsunspor bu sonuçla küme düşmüştü. Yıllar sonra karşı karşıya gelecek olan iki ekibin maçı adeta 'geçmişin bir rövanşı' olarak nitelendiriliyor.

O dönem yaşananları unutmayan Samsunspor cephesi, karşılaşmaya çok farklı bir anlam yüklemiş durumda. Samsunspor, aynı rakiple aynı statta oynayacağı maçta hem yıllar önce yaşanan hayal kırıklığının rövanşını almak hem de yeni bir başarı hikâyesi yazmak istiyor.

AVRUPA YOLUNDA KRİTİK ADIM

Öte yandan bu maç Samsunspor için sadece 'geçmişin rövanşı' değil, aynı zamanda sezonun en kritik maçlarından biri.

Kırmızı beyazlılar, 36'ncı hafta öncesinde ligde 57 puanla 4'üncü sırada yer alıyor ve bir üst sıradaki Beşiktaş'ın sadece bir puan gerisinde. Ligi 3'üncü sırada tamamlama hedefi olan Samsunspor, bu maçı kazanmak istiyor.

SİVASSPOR KAZANMAK ZORUNDA

Sivasspor ise son 5 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 35 puanla düşme hattında yer alıyor. Ligin son haftalarına girilirken düşme hattından kurtulmak için acil galibiyete ihtiyaç duyan Sivasspor, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmak istiyor.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM OLACAK

Öte yandan kırmızı beyazlıları desteklemek isteyen Samsunluların şimdiden 28 binden fazla bilet satın aldığı belirtildi. Bu yoğun ilgiyle birlikte tribünlerin kapalı gişe olması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA İNTİKAM ATEŞİ YANDI

Sosyal medyada paylaşım yapan Samsunsporlu taraftarlar ise yıllar önceki karşılaşmaya atıfta bulunarak 'intikam' istediklerini belirttiler. Paylaşımlarda "Avrupa’ya giden Samsunspor, Sivasspor’u küme düşürmek için sabırsızlanıyor!", "Sivas maçı bir maçtan daha fazlası" ve "Bir an önce pazar olsun istiyorum" gibi ifadeler kullandılar.