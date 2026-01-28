Beşiktaş'tan 21 milyon euro bonservis karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yolunu tutan Tammy Abraham, kulüp tarihine geçti. 28 yaşındaki İngiliz golcü, 'siyah-beyazlıların en yüksek fiyata gönderdiği ikinci futbolcu' oldu. Abraham, Türkiye'de en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncular listesinde 6'ncı sırada yer aldı.

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ın bonservisini 21 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya sattı. Tecrübeli santrfor, bu transfer bedeliyle 2018 yılında 22 milyon euroya bir başka İngiliz ekibi Everton'a imza atan Cenk Tosun'u takip etti. Rus ekibi Spartak Moskova'ya sezon başında 20,7 milyon euroya transferi gerçekleşen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ise 'siyah-beyazlıların en yüksek bonservis kazandığı üçüncü oyuncu' konumuna geldi.

ABRAHAM'DAN 7 AYDA 13 GOL

İstanbul'a 1 Temmuz 2025'te gelen Abraham, siyah-beyazlı kulüpte kısa sürede iz bıraktı. İtalyan temsilcisi Roma'dan sezon başında bonservisi satın alma opsiyonuyla kiralanan Abraham, siyah-beyazlılarda tüm kulvarda 26 maça çıkarken 13 gol atma sevinci yaşadı. İngiliz santrforun Beşiktaş'a maliyeti Roma'dan kiralama ücreti ve bonservis bedeli dahil 15 milyon euroya ulaştı.

BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 TRANSFER GELİRİ: 51,7 MİLYON EURO

Beşiktaş, bu sezon Abraham'dan 21, Fernandes'den 20,7 ve Demir Ege Tıknaz'dan 7 milyon euro olmak üzere 48,7 milyon euro kazandı. Siyah-beyazlılar sezon başında bonservisleri farklı takımlara kiralanan Moatasem Al-Musrati'den 2 ve Ernest Muçi'den ise 1 milyon euro kazanç sağladı. Açıklanan bedellere göre Beşiktaş, bu sezon futbolcuların gidişinden 51,7 milyon euro gelir elde etti.

EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN 6'NCI FUTBOLCU

Galatasaray, Fransız sağ bek Sacha Boey'i, Fenerbahçe ise sol bek Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon euro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye'de bonservis rekoru kırmıştı. Uğurcan Çakır, sezon başında 27,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle iki transferi takip ederken; Cenk Tosun ile Yusuf Akçiçek, 22'şer milyon euroluk transferleriyle Türkiye'de en yüksek bedelle satılan oyuncular olarak 4'üncü sırayı paylaştı.

Tammy Abraham ise 21 milyon euroluk bonservis ücretiyle Aston Villa'ya imza attı ve 'Türkiye'de en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncular' listesinde 6'ncı sırada kendine yer buldu.

Türkiye'de en yüksek bedelle satılan ilk 10 futbolcu

