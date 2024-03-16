Taraftar grubu istifaya çağırdı, başkan görevi bıraktı! Resmi açıklama bekleniyor

Trendyol 1. Lig'de 45 puanla 3'üncü sırada bulunan ve son olarak Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun görevi bırakacağını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor, zirve yarışı sürüyor. Eyüpspor'un 61 puanla zirvede olduğu ligde ikinci sırada Göztepe, üçüncü sırada ise son haftalarda kötü gidişe dur diyemeyen ve çalkantılı bir dönemden geçen Kocaelispor bulunuyor.

BAŞKAN "BIRAKIYORUM" DEDİ

Her geçen hafta zirveden uzaklaşan ve Süper Lig hedefini zora sokan Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a "Acilen koltuğu bırak" çağrısında bulundu. Ankara deplasmanından dönen kulüp başkanı Engin Koyun ise yinelenen istifa çağrısı üzerine "Bırakıyorum" dedi.

Koyun’un görevi bırakmasının ardından mevcut başkan vekili Recep Durul ile sezon sonuna kadar devam edileceği öğrenildi.

6 HAFTADIR GALİBİYETE HASRET

Haftalardır hem kendi evinde hem de deplasmanda puan kayıpları yaşayan, ligin yüksek bütçeli takımları arasında yer alan Kocaelispor’da devre arası transferlerinin beklentileri karşılamamasıyla birlikte sesler yükselmeye başladı.

Taraftarın tepkisi üzerine önce teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı. Ardından Mustafa Gürsel ile el sıkışan Kocaelispor yönetimi geride bırakılan 3 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Ezeli rakiplerinin puanları topladığı haftalarda takımın iyi futbol sergileyememesi ve kötü sonuçlar almasıyla birlikte tepkiler daha sert ifadeler ve sloganlarla bir kez daha kulüp başkanı Engin Koyun’a yöneldi.

Son 5 haftada aldığı 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle Ankara’ya giden Kocaelispor, Gençlerbirliği karşısında 2-0’lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maçın akabinde Hodri Meydan çok sert açıklama yayınladı. Engin Koyun ise yalnızca "Bırakıyorum" diyerek taraftarın çağrısını kabul etti.