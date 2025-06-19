Taraftar sabırsız, Onuachu resmileşiyor mu? Peşinat pazarlığı!

Trabzonspor, eski golcüsü Paul Onuachu ile 3 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı, ancak transferin gerçekleşmesi Southampton'la yapılacak 5 milyon avroluk bonservis pazarlığına bağlı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Simon Banza'yı Braga'dan alamayınca, eski golcüsü Paul Onuachu'yu yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın bizzat açıkladığı transferde son aşamaya gelinirken, bordo-mavili yönetim Nijeryalı forvetle her konuda anlaşma sağladı.

PEŞİNAT PAZARLIĞI VE ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Nijerya'da bulunan Onuachu, sağlık kontrollerini tamamlamak üzere Türkiye'ye gelmeyi bekliyor. Nijerya basını, oyuncunun Trabzonspor ile üç yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Ancak transferin resmiyet kazanması için Southampton ile anlaşma sağlanması gerekiyor.

TAKSİT KRİZİ: SOUTHAMPTON PEŞİN İSTİYOR

2023 yılında Genk'ten 18 milyon avro karşılığında Southampton'a transfer olan Onuachu için Trabzonspor, 5 milyon avro bonservis bedeli teklif etti. Premier Lig'den düşen İngiliz ekibi, bu bedelin peşin ödenmesini talep ederken, Trabzonspor yönetimi üç taksit ödeme planı üzerinde pazarlık yürütüyor.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

31 yaşındaki Onuachu, 2023-24 sezonunda Southampton formasıyla 28 resmi maçta yer aldı. Ancak Nijeryalı forvet, bu karşılaşmalarda sadece 4 gol atabildi ve bir de asist yaptı.

Taraftarlar, Onuachu'nun Trabzonspor'a dönüşünün resmileşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Transferin son durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.