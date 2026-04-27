İhlas Haber Ajansı
Taraftar Samandıra'yı bastı! Fenerbahçe otobüsü taşlandı
Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne akın etti. Yönetim ve futbolculara tepki gösteren kalabalık, takım otobüsünü taşladı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek yönetim, teknik direktör ve futbolcular aleyhine sloganlar attı ve otobüse taş, şişe fırlattı.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 3-0 yenildi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir grup Fenerbahçeli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi.
FENERBAHÇE’DE ÖFKE PATLADI
Toplanan kalabalık, takım otobüsünün tesisleri girişi sırasında yönetim, teknik direktör ve futbolcular aleyhine sloganlar attı.
AZİZ YILDIRIM'I HAYKIRDILAR
"Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği protestolarda, taraftarlar sık sık eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.
TAKIM OTOBÜSÜ TAŞLANDI
Özellikle takım otobüsünün tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon en üst seviyeye çıkarken, taraftarlar otobüse taş ve şişeler fırlattı. Gerginlik sürerken emniyet güçleri tedbirleri arttırdı.
