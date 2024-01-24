Taraftarlar şaşkına döndü: Arda Güler'in sosyal medya hesabı kapandı

24 Ocak 2024 15:40 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 16:00

Dünya devi Real Madrid'e transferi ile büyük sükse yapan genç futbolcu Arda Güler kariyerinde bir türlü istediği gibi ilerleyemiyor. Uzun süren sakatlık sürecinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan genç yıldız son olarak maç sırasında teknik direktör Carlo Ancelotti’ye tepki göstermiş üstündeki yeleği yere atmıştı.

Sosyal medya bu görüntülerle çalkanırken, İspanya basınında Arda’nın sezon sonunda başka bir takıma kiralanacağı iddiaları ortaya atılmaya başlanmıştı.

HESABINI MI KAPATTI?

Tüm bunlar yaşanırken, genç yıldızın Instagram hesabına ulaşılamaması Güler'in baskılar sonrası kapattığı yönünde iddiaları doğursa da olayın Arda'nın dışında geliştiği ortaya çıktı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arda Güler’in Instagram hesabı kendi iradesiyle kapatılmadı. Bir haftada üç kez Instagram hesabı iki sebepten ötürü askıya alındı. ‘Hesap hatalı bir uyarıyı dikkate aldığı ve kontrol noktasına kaydedilmediği için’ kısıtlama uyarısı aldı.

Genç oyuncunun hesabı kısa süre içinde yeniden aktif hale gelecek.