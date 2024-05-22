Tarihte bir ilk gerçekleşiyor! Mehmet Büyükeşi, 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin oynanacağı şehri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerinin Türkiye'de oynanacak olmasından dolayı açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, tamamlanması durumunda 2027 Konferans Ligi finalinin Yeni Ankara Stadyumu'na alınacağının müjdesini verdi.

Türkiye, bugün İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapma hakkı kazandı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilgili paydaşlarla yapılan istişareler neticesinde, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrasında UEFA'ya, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapması için inşaası devam eden Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili başvuru yapılması kararı alındı.

UEFA'nın onay vermesi durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, Yeni Ankara Stadyumu'nda yapılacak. Böylece süreçlerin tamamlanması halinde başkent Ankara ilk kez bir UEFA final organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: TÜRKİYE'YE ARMAĞAN ETMENİN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandırmanın haklı gururunu yaşattık ülkemize. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da gurubumuzu lider tamamlayarak katılma hakkı kazanmanın gururunu da hep birlikte yaşıyoruz. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapmanın gururu ve mutluluğunu da yaşamıştık. Bugün de iki büyük finali daha Türkiye'ye armağan etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda İrlanda'nın başkenti Dublin'deyiz. Uzun süredir yaptığımız başarılı çalışmalar neticesinde 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni UEFA'da kayıtlı ismiyle Beşiktaş Park'ta, yani Tüpraş Stadyumu'nda yapma hakkı kazandık. Bu da yetmedi, ayrıca 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni de yine Beşiktaş Park'ta yapma hakkı kazandık." ifadelerini kullandı.

Yeni Ankara Stadyumu tamamlanmış proje resmi

KONFERANS LİGİ ANKARA'DA OLABİLİR

Adaylık başvuru sürecinin detayları hakkında bilgi veren Başkan Büyükekşi, "UEFA, 17 Mayıs 2023 tarihinde bu finaller için adaylık sürecini başlatmıştı. 17 Temmuz 2023 tarihine kadarda başvurular için süre vermişti. Biz de TFF olarak Beşiktaş Park ile iki finale de aday olmuştuk. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali için Almanya, Romanya ve İskoçya Futbol Federasyonları da aday olmuştu. Ancak yoğun çalışmamızla Türkiye kazandı. 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali için de Almanya, İsrail, Norveç ve İskoçya aday olmuştu ancak yine yoğun çalışmamızla onu da biz kazandık. Ayrıca inşaası devam eden Yeni Ankara Stadyumu'nun işlemleri yetişirse 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni tarihimizde ilk kez başkentimize alabiliriz. Bütün bu süreçleri UEFA yönetimiyle, TFF yönetimiyle ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimiyle istişare ederek geliştirdik. Bu muhteşem stadyumları yaptığı, ulaşım ve konaklama imkanlarımızın dünya standartlarının üstüne getirdiği için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimize teşekkür ederim. Biz de çok çalışarak üzerimize düşeni yaptık ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkı, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliğinden sonra bugün de 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni Türkiye'ye getirdik." şeklinde konuştu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: AVRUPA ŞAMPİYONU OLACAĞIZ

Türk futbolunun gelişerek çok daha iyi bir seviyeye geleceğine olan inancını vurgulayan Başkan Büyükekşi, "Türkiye, Avrupa ve dünya futbolunun yükselen yıldızı olacak. Milli takımımız FIFA dünya sıralamasında üst sıralara yükselmeye devam edecek. Ev sahibi olacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olacağız. İnşallah 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni de Türk kulüpleri oynar ve ülkemizde oynanacak finallerde Avrupa kupaları Türkiye'de kalır." temennisiyle sözlerini noktaladı.