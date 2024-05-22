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UEFA'dan müjdeli haber: 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalleri Türkiye'de oynanacak

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UEFA&#039;dan müjdeli haber: 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalleri Türkiye&#039;de oynanacak
Uefa, Servet Yardımcı, İstanbul, Haber

Spor Haberleri

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbul'da iki Avrupa finalinin oynanacağını duyurdu.

Yardımcı'nın aktardığı bilgiye göre; 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacak.

Geçen sezon oynanan 2022-2023 Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul'da oynanmıştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede Manchester City, Inter'i 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.

UEFA'dan müjdeli haber: 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finalleri Türkiye'de oynanacak - 1. Resim

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ TÜPRAŞ STADYUMU'NDA

Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

Kurul, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılmasını kararlaştırırken, 2027 Konferans Ligi finalinin oynanacağı stat ise daha sonra belli olacak.

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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