TFF 1.Lig'de 7 gollü maç! Iğdır FK - Adanaspor maçında gol yağmuru

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 18 Ağustos 2024 18:59 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 19:26 - Güncelleme:

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Tarihinde ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK, 2. hafta maçında Adanaspor'u 6-1 yenerek gövde gösterisi yaptı.