TFF, 3 puan silme cezasını duyurdu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig'de ilk hafta maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

PFDK, Yeni Malatyaspor'u Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkmadığı için 3-0 yenik saydı ve 3 puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada "Yeni Malatyaspor Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

YENİ MALATYASPOR BAŞKANI ADİL GEVREK NE DEMİŞTİ?

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir önceki TFF yönetimi de yine şifahen bize, hakkımız baki kalmak kaydıyla bu sezon da lige katılmayabileceğimizi söyleyip, 'Ona göre planınızı yapın.' dedi. Eski yönetim, lige katılmayacağımızın kararını aldı ancak sadece imza atmamışlar. Resmi imza atılmayınca, yeni göreve gelen TFF yönetimi, 'Yeni Malatyaspor lige katılsın' dedi. Elimizde ne futbolcu, ne tesis, ne de stat var. Var olan futbolcularımızı da kiraya verdik. Zaten Malatya'ya getirmekte zorlanıyorduk. Elimizde hiç futbolcu yok. Pendikspor maçına çıkma imkanımız sıfır. İstesek de çıkamıyoruz. Federasyona tekrar başvuru yaptık. İnanıyoruz ki bu karar tekrar gözden geçirilir. Bu durumu Cumhurbaşkanı'mıza da mektupla ileteceğiz. TFF'nin bu kadar sıkıntı yaşamış Yeni Malatyaspor ve Malatya halkına bir daha travma yaşatmayacağına inanıyoruz."