TFF, 30.haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Tartışmalı pozisyonların perde arkası ortaya çıktı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyon'u (TFF) 30.haftasının tartışmalı pozisyonlarının yer aldığı VAR kayıtlarını yayınladı. Bu hafta 3 maçın kayıtları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasının sona ermesinin ardından bazı maçların VAR kayıtlarını YouTube hesabından yayınladı.
Kayıtları açıklanan maçlar Alanyaspor - Kayserispor, Beşiktaş - Antalyaspor, Adana Demirspor - Sivasspor oldu.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi