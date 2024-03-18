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Haberler > Spor > TFF, 30.haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Tartışmalı pozisyonların perde arkası ortaya çıktı

TFF, 30.haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Tartışmalı pozisyonların perde arkası ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF, 30.haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Tartışmalı pozisyonların perde arkası ortaya çıktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyon'u (TFF) 30.haftasının tartışmalı pozisyonlarının yer aldığı VAR kayıtlarını yayınladı. Bu hafta 3 maçın kayıtları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasının sona ermesinin ardından bazı maçların VAR kayıtlarını YouTube hesabından yayınladı.

Kayıtları açıklanan maçlar Alanyaspor - Kayserispor, Beşiktaş - Antalyaspor, Adana Demirspor - Sivasspor oldu. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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