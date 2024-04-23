TFF açıkladı! İşte Mart 2024 Fair Play Ödülleri'nde kazananlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sporun vazgeçilmez unsuru olan fair play'in yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediğ iFair Play Ödülleri'nde Mart 2024 döneminin kazananlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; "En Centilmen Teknik Direktör" Sokol Cikalleshi ve "En Centilmen Teknik Direktör" Sami Uğurlu, Fair Play Ödülleri'ne layık görüldü. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

En Centilmen Futbolcu: Sokol Cikalleshi (Konyaspor)

Gerekçe: Trendyol Süper Lig'de 9 Mart 2024 tarihinde Konya'da oynanan Konyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasında, Konyaspor futbolcusu Sokol Cikalleshi'nin, takımının hücumu sırasında, rakibi Gravillon'un istemeyerek eline bastığını fark ettikten sonra takımının atağına katılmayarak sakatlanan rakibinin başında beklemesi ve maç sonrasında yaptığı, "Atağa çıkarken elinin üstüne bastığımı düşünüyorum. Bundan dolayı bir çığlık duydum. Burada oyundan ziyade insan ve hümanist olmak çok daha önemli. Onun sağlığı için onunla orada durdum. Bu anı onunla paylaştım. Bu durumda gol atsam da benim için mutlu bir hissiyat değil" şeklindeki fair play değerlerini yücelten açıklamaları için bu oyuncu kurul üyeleri tarafından Mart 2024 ayının 'En Centilmen Futbolcusu' olarak seçilmiştir.

En Centilmen Teknik Direktör: Sami Uğurlu (Kasımpaşa)

Gerekçe: Çok öz anlatımı ile futbolda fair play;

- Rakibe ve rakibin emeğine, takım arkadaşlarına, görevlilere, seyircilere, oyunun bütün paydaşlarına saygı duymak,

- Rakibin haksız dezavantajlarından faydalanmadan, şans ve fırsat eşitliğini bozmadan oyunda kalmak, skordan bağımsız olarak rakibi, oyunun eşit ve vazgeçilmez diğer paydaşı olarak görmek,

- Kazanana saygı duymak,

- Her koşulda ve daima doğrudan yana, dürüst ve adil olmak,

gibi etik üstü değerler ve davranışlar bütünüdür.

Oyunun bütün paydaşlarından, en yoğun mücadele ortamında ve baskı altında bile bu değerleri terk etmemeleri, içselleştirerek sahip çıkmaları beklenir. Bu açılardan bakıldığında, oyundan zaman çalmanın; önce rakibe, sonra tribündeki taraftara, görsel mecralardaki izleyicilere ve oyunun diğer paydaşlarına karşı saygı içermeyen olumsuz davranış örnekleri olarak değerlendirilebileceği açıktır. Bu açıdan bakılarak Kasımpaşa'nın Profesyonel Takım Antrenörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçı sonrasında, "Futbolcularıma ayakta kalmayı, düşmemeyi söylüyorum. Tempo futbolu güzelleştiriyor. Bunun da ödüllendirilmesi lazım. Kaybettik ama keyifliyiz. Çünkü çok iyi oynadık, biz oynadığımız futboldan keyif alıyoruz. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum." şeklindeki oyundan süre çalmanın fair play'e aykırı olduğunu hatırlatan, rakibe, izleyicilere ve stadyumu dolduran futbolseverlere saygının da oyunun bir parçası olduğunun altını çizen açıklamasıyla Mart 2024 ayında 'En Centilmen Teknik Direktör' kategorisinde ödül almaya layık bulunmuştur.