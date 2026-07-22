FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile Portekiz'in Braga takımları arasında 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turu ilk maçını yönetecek.

UEFA Konferans Ligi'nde Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Rekreativni Center Mladost Stadı'nda 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak Zeleznicar-Braga karşılaşmasını Mehmet Türkmen yönetecek.

Mehmet Türkmen

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Suat Güz üstlenecek. Çağdaş Altay ise müsabakanın 4'üncü hakemi olacak.

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