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Haberler > Spor > TFF, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF, Trendyol Süper Lig&#039;de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin VAR kayıtlarını açıkladı. TFF, bu hafta başka maçta VAR monitörüne gidilmediği için sadece bu maçın kayıtlarını paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 29. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 39. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından ev sahibi ekibin kazandığı penaltının kayıtları açıklandı.

TFF, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 1. Resim

PENALTI VERİYORUM

VAR Hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum

Yardımcı Hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış, el açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek.

Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?

VAR: Siyah, 13 numara

Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var.

Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.

Konyaspor - Adana Demirspor maçı dışında VAR monitörüne gidilmediği için 29. haftada sadece bu mücadelenin kayıtları paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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