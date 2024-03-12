TFF, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin VAR kayıtlarını açıkladı. TFF, bu hafta başka maçta VAR monitörüne gidilmediği için sadece bu maçın kayıtlarını paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 29. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 39. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından ev sahibi ekibin kazandığı penaltının kayıtları açıklandı.

PENALTI VERİYORUM

VAR Hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum



Yardımcı Hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış, el açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek.



Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?



VAR: Siyah, 13 numara



Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var.



Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.



Konyaspor - Adana Demirspor maçı dışında VAR monitörüne gidilmediği için 29. haftada sadece bu mücadelenin kayıtları paylaşıldı.