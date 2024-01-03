TFF'den hakem hamlesi! 2024 yılının Süper Lig hakemleri kimler oldu? Hangi hakemlerin görevi düşürüldü?

3 Ocak 2024 20:24 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 20:34

Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı, Merkez Hakem Kurulu ((MHK) Süper Lig'te görev alacak yeni hakemleri açıkladı. Son maçlarda yaşanan olaylar ışığında 2024 yılının ilk günlerinde radikal kararlar alan TFF yeni hakem görevlerindne çok görevini düşürdüğü hakemler merak edildi. Alt klasmana düşürdüğü hakemler arasında Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan gibi isimler yer aldı.

2024 YILININ SÜPER LİG HAKEMLERİ KİMLER OLDU?

Üst klasman futbolda üst düzey olan maçlara çıkan isimler olurken alt klasman ise daha yerel hakemler kategorisi oluyor. Futbol terimi oalrak geçen bu konu sonrası TFF aldığı yeni kararla üst klasman yani Süper Lig'in yeni hakemlerinin hangileri olduğu merak edildi.

MHK kararıyla; Ömer Faruk Turtay, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, Emre Kargın ve Muhammet Ali Meteoğlu gibi isimler Süper Lig maçlarında karşı karşıya gelecek olan takımlarla sahada yer alacaklar.