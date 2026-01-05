Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru, teknik direktör Volkan Demirel'in görevi bırakmasıyla ilgili, "Hepimiz şaşırdık, hatta şoke olduk" dedi.

Gençlerbirliği'nin sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek'te açıklamalarda bulunan İngiliz asıllı Nijeryalı futbolcu Tom Dele-Bashiru, teknik direktör Volkan Demirel'in ayrılık kararını duyduklarında takım olarak şok yaşadıklarını belirtti.

"VOLKAN DEMİREL'İ VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTIK"

Ayrılığa rağmen hayatın devam ettiğini ifade eden Tom Dele-Bashiru, "Hepimiz şaşırdık, hatta şoke olduk. Çünkü bu karar bir galibiyetten sonra geldi. Hepimiz kendimizi iyi hissediyorduk. Bir şeyler iyi gitmeye başlamıştı, üstüne koymaya başlamıştık ama bir anda böyle bir karar aldığını açıkladı. Bazen insanların kişisel kararlarına saygı duymak gerekiyor. Biz kendisini vazgeçirmeye de çalıştık. O kararından dönmedi. Önümüze bakmamız gerekiyor. Kararlarını alan insanlara saygı duyup biz de önümüze baktık ve devam ettik" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN KAFASI KARIŞTI"

Gençlerbirliği Kulübü'nde sezon içinde yönetim değişikliklerinin olmasıyla ilgili soruya 26 yaşındaki oyuncu, "Bu tür değişimlerin bu kadar ani ve fazlaca olması iyi bir şey değil. Hepimizi şaşırttı, hepimizin kafasını karıştırdı. Biz futbolcu olarak mesleğimize odaklanmak zorundayız. Sahanın içine odaklanmak zorundayız. Elimizdeki kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak zorundayız. Biz de bence takım olarak bunu yaptık. Yönetimsel sorunlar oldu, bazen ödemelerde gecikmeler oldu ama ne olursa olsun biz elimizden geleni saha içinde yapalım, kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanalım. Bunları konuştuk ve buraya kadar geldik. Bunlar tabii bir şekilde çözüldü. Umarım bundan sonra da bu ve benzeri sorunlar yaşamayız" cevabını verdi.

