Tottenham Hotspur kaptanı Hugo Lloris'in yeni adresi belli oldu

30 Aralık 2023 23:29 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 23:36

MLS takımlarından Los Angeles FC, Tottenham Hotspur'un kalecisi Hugo Lloris'i kadrosuna kattı. ABD ekibinden yapılan açıklamada, Fransız eldivenle 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2012 yılından beri oynadığı Tottenham'da 9 yıl kaptanlık yapan Lloris, 447 maçta forma giydi.

YEDEĞE DÜŞTÜ

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan 37 yaşındaki Lloris, 20 kezle Dünya Kupası'nda en çok forma giyen kaleci ünvanını elinde bulunduruyor. Tottenham'da kaleyi İtalyan eldiven Vicario'nun almasıyla Lloris yedeğe düşmüştü.