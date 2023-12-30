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    Tottenham Hotspur kaptanı Hugo Lloris'in yeni adresi belli oldu

    Tottenham Hotspur'da 11. sezonunu geçiren Fransız kaleci Hugo Lloris kariyerinin son bölümünü ABD'de geçirecek. Los Angeles FC takımı tecrübeli eldiveni kadrosuna kattığını açıkladı.

    Tottenham Hotspur kaptanı Hugo Lloris&#039;in yeni adresi belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MLS takımlarından Los Angeles FC, Tottenham Hotspur'un kalecisi Hugo Lloris'i kadrosuna kattı. ABD ekibinden yapılan açıklamada, Fransız eldivenle 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    2012 yılından beri oynadığı Tottenham'da 9 yıl kaptanlık yapan Lloris, 447 maçta forma giydi.

    YEDEĞE DÜŞTÜ

    Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan 37 yaşındaki Lloris, 20 kezle Dünya Kupası'nda en çok forma giyen kaleci ünvanını elinde bulunduruyor. Tottenham'da kaleyi İtalyan eldiven Vicario'nun almasıyla Lloris yedeğe düşmüştü.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hugo LlorisTottenham HotspurPremier League
    Haberler > Spor > Tottenham Hotspur kaptanı Hugo Lloris'in yeni adresi belli oldu
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