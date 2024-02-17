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    • Haberler > Spor > Tottenham yeni Kane'i Beşiktaş'ta buldu

    Tottenham yeni Kane'i Beşiktaş'ta buldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
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    Semih Kılıçsoy, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş'ın en az 50 milyon euro bonservis geliri hedeflediği Semih Kılıçsoy için İngiliz devi Tottenham'ın devrede olduğu belirtildi.

    Beşiktaş’ta yüzleri gülümseten tek isim olan Semih Kılıçsoy sezon sonu yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetimin ise Semih için şu anda 50 milyon avroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

    Tottenham yeni Kane'i Beşiktaş'ta buldu

    Avrupa devlerinden birine transfer olması beklenen, şimdiden Borussia Dortmund ve Tottenham'ın talip olduğu 18 yaşındaki oyuncu rekorları altüst etmeye hazırlanıyor. 

    SEMİH KILIÇSOY ABDÜLKADİR ÖMÜR GİBİ OLMASIN

    Siyah beyazlı yönetim, genç oyuncu için Avrupa’dan gelen ilgiyi sezon sonunda değerlendirme kararı aldı. Sebebi ise Abdülkadir Ömür örneği... Geçtiğimiz günlerde Hull City’ye 2,5 milyon avroya transfer olan milli oyuncuya iki sezon önce Manchester City’den gelen 23 milyon avroluk teklif "erken" olması gerekçesiyle reddedilmişti.

    YENİ HARRY KANE SEMİH KILIÇSOY

    Semih Kılıçsoy için şimdiden Borussia Dortmund ve Tottenham Hotspur’un ilgisi olduğu biliniyor. Genç oyuncu EURO 2024’te forma giyip başarılı olursa bonservis bedeli astronomik boyutlara ulaşabilir.

    ÖZEL DERS ALIYOR

    Siyah beyazlı yönetimin ise Semih için şu anda 50 milyon avroluk bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Öte yandan yıldız oyuncunun kendisini geliştirmek için diksiyon ve medya eğitiminin yanı sıra özel öğretmen eşliğinde İngilizce dersi aldığı öğrenildi. 

    Tottenham yeni Kane'i Beşiktaş'ta buldu

    CENK TOSUN ARDA TURAN HEPSİNİ GEÇECEK

    Süper Lig'den Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer olma rekoru 23 milyon avro ile Cenk Tosun'a ait. Semih Kılıçsoy yönetimin belirlediği bonservis bedeline yaklaşsa bile Atletico Madrid'den 41 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ı da geçmiş olacak. Beşiktaş'ta bu sezon 21 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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