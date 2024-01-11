Tour of Antalya'da 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında 5. kez düzenlenecek

11 Ocak 2024 00:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 00:31

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan “TOUR OF ANTALYA powered by AKRA” uluslararası bisiklet yarışı, 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye’nin önde gelen kültür ve turizm merkezlerinden Antalya’da dünyaca ünlü bisiklet takımlarının katılımı ile beşinci kez düzenlenecek.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen TOUR OF ANTALYA powered by AKRA, beşinci yılında yeniden yapılanarak bisiklet yarışı heyecanının yanı sıra tarihin içinde geçen eşsiz rotası ile doğal, tarihi, kültürel, gastronomi gibi öne çıkan değerleri ile Antalya’nın tanıtımına ve bisiklet turizmine odaklanacak.

BİSİKLET DÜNYASININ GÖZÜ ANTALYA'DA

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılını kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri Antalya’dır” dediği Antalya’nın doğal ve tarihi güzelliklerini dünyaya tanıtma misyonu ile TOUR OF ANTALYA powered by AKRA bisiklet yarışı Antalya’yı tarihin ve doğanın içinde rüya gibi bisiklet rotaları, dünyaca takımlara ev sahipliği yapan bisiklet kampları, bisiklet dostu otelleri, Akdeniz’e eşlik eden bisiklet yolları, bisiklet grupları, bisiklet mağazaları ve “Bisiklet Cenneti” vurgusu ile “Bisiklet Şehri” olarak konumlayacak.

16 ÜLKEDEN 25 TAKIM, 175 BİSİKLETÇİ

TOUR OF ANTALYA powered By AKRA 2024 yılında 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya’nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 614,3 km pedal basacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi, dünyaca ünlü pedalların ritmi ile Antalya’nın tarihini, doğasını ve kültürünü keşfedecek!..

“Türk Rivierası” içinde yer alan Akdeniz’in incisi Antalya, 640 km’yi aşkın sahil şeridi boyunca uzanan doğal plajları, medeniyetlere ev sahipliği yapan antik şehirleri, nefes kesen ormanları, doğa harikaları, uygun iklimi, masmavi denizi ve pek çok doğal ve tarihi güzelliği ile 8-11 Şubat tarihleri arasında dünyaca ünlü takımlara ve bisikletçilere ev sahipliği yapacak.

WORLD TOUR TAKIMLARI GELİYOR

Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları çerçevesinde 2018 yılından bu yana organize edilen, üst düzey standartları ve takım kalitesi ile dünya bisikletinde kısa sürede markalaşan “TOUR OF ANTALYA” bisiklet yarışı, cenneti andıran doğası, eşsiz tarihi, iklimi ve birbirinden güzel etapları ile “TOUR OF HEAVEN” olarak tanımlanan yarışa 2 World Tour takımı, 10 Pro Takımı, 13 Kıta Takımı katılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Japonya, İspanya, İsviçre, İtalya, Malezya, Norveç, Portekiz, Slovenya ve Türkiye’den takımların katılacağı TOUR OF ANTALYA’da yarışmak için dünyaca ünlü iki World Tour Takımı da 2024 yılında Antalya’ya gelecek.

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA 2024’e katılan takımlar:

UCI World Tour Takımları:

Bahrain Victorious (Bahreyn)

Alpecin- Deceuninck (Belçika)

Ucı Pro Takımları:

Uno-X Mobility (Norveç)

Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre)

VF Group-Bardiani CSF – Faizanè (İtalya)

Tudor Pro Cycling Team (İsviçre)

Team Polti-Kometa (İtalya)

Burgos-BH (İspanya)

Corratec Selle İtalia (İtalya)

Bingoal WB (Belçika)

TDT-Unibet (Hollanda)

Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

Ucı Kıta Takımları:

Terengganu Cycling Team (Malezya)

China Glory Continental Cycling Team (Çin Halk Cumhuriyeti)

Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye)

Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

Adria Mobil (Slovenya)

Kinan Racing Team (Japonya)

Tarteletto-Isorex (Belçika)

Sabgal / Anicolor (Portekiz)

Konya Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)

Team Vorarlberg (Avusturya)

Bike Aid (Almanya)

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team (Türkiye)

REMBE Pro Cycling Team Sauerland (Almanya)

Antalya’nın simge noktalarında gerçekleşecek yarışın etap programı ise şu şekilde olacak:

Etap Manavgat-Antalya (8 Şubat, Perşembe) 150,4 km

Etap Demre-Antalya (9 Şubat, Cuma) 141,9 km

Etap Kemer-Tahtalı (10 Şubat, Cumartesi) 136,6 km

Etap Antalya-Antalya OSB-Antalya (11 Şubat, Pazar) 185,4 km

TOUR OF ANTALYA powered by AKRA’ya güçlü kurum ve markalardan büyük destek