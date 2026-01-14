Aralık ve ocak ayının iyi geçmediği Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında bugün deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’la karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki maç 18.00’de başlayacak.Burak Demirkıran’ın yöneteceği maç A Spor’dan canlı yayınlanacak. Fırtına, grupta ilk maçında Alanyaspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

EN AZ ÜÇ TAKVİYE

Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da olmak üzere son 4 resmî karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı. Önemli eksiklerin ve sakatların olduğu bordo mavililer yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada olacak. Yönetim ise devre arası transfer döneminde takıma en az üç takviye yapmak için görüşmelerine devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası