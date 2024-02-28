Trabzonspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor, Başakşehir'i Edin Visca'nın golüyle devirdi. Bordo Mavililer bu skorla yarı finale kalmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, Edin Visca'nın 57. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor kupada adını yarı finale yazdırırken, Başakşehir kupaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.

Trabzonspor yarı finalde, Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

ONUACHU SAKATLANDI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, forvette Enis Destan'ın yerine Paul Onuachu ilk 11'de görev aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası'na gittiği için 11 Ocak'taki Yılport Samsunspor maçında en son ilk 11'de sahaya çıkan Paul Onuachu'yu, uzun bir aradan sonra 11'de görevlendirdi.

Ligde 6, kupada da 2 maç olmak üzere 8 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Onuachu, Siltaş Yapı Pendikspor maçında 2, Yukatel Adana Demirspor maçında 27 dakika görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'e döndü.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen bir diğer oyuncu Nicolas Pepe ise yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Orsic'in yanı sıra Benkovic ile Bakic maç kadrosunda yer almadı.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET

Trabzonspor, oynadığı son 5 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ve Başakşehir'i mağlup eden bordo-mavili ekip, Süper Lig'de de Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Trabzonspor bu süreçte 8 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.

TRABZONSPOR'DAN PENALTI TEPKİSİ

Karşılaşmanın 35. dakikasında sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

Trabzonspor, bu pozisyon için devre arasında bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." denildi.

ONUACHU'NUN YERİNE ENİS DESTAN

Maçın 67. dakikasında kafasına aldığı darbe sonucu yerde kalan Paul Onuachu, sağlık ekiplerince sahada tedavi gördü ancak oyuna devam edemedi. Kenara gelen Onuachu'nun yerine 68. dakikada oyuna Enis Destan dahil oldu.

UMUT GÜNEŞ YERİNİ KEREM ŞEN'E BIRAKTI

Maçın 78. dakikasında tıpkı Onuachu gibi kafasına top ile darbe alan Umut Güneş, sağlık ekipleri tarafından buz tedavisi gördü. Sağlık ekibinin değişiklik istemesi üzerine Umut Güneş yerini 81. dakikada Kerem Şen'e bıraktı.