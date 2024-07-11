Trabzonspor hazırlık maçında güldü! Geriden gelerek kazandı

Trabzonspor, Szeged Csanad'ı hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyet golünü Mahmoud Trezeguet uzatma dakikalarında attı.

Trabzonspor, Macaristan kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın ikinci liginden Szeged Csanad'ı 2-1 yendi.

Trabzonspor'un galibiyet gollerini, 83. dakikada Umut Bozok ve 90+2. dakikada Mahmoud Trezeguet ile buldu.

TRABZONSPOR'UN 11'İ

Trabzonspor sahaya; Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Ali Şahin Yılmaz, Stefano Denswil, Borna Barisic, John Lundstram, Kerem Şen, Ozan Tufan, Edin Vişça, Mislav Orsic, Enis Destan 11'iyle çıktı.

Trabzonspor Macaristan'daki ikinci ve son hazırlık maçını, 13 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile yapacak.