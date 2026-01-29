SPOR SERVİSİ
Trabzonspor ile Konyaspor arasında 3 transfer birden: Anlaşmanın detayları belli oldu
Trabzonspor, golcü oyuncu Umut Nayir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Anlaşma kapsamında Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya, Konyaspor'a gidecek. Tarafların resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
Trabzonspor, Konyaspor oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna katmak üzere kulüp ve tecrübeli forvetle anlaşma sağladı.
- Trabzonspor ve Konyaspor'un, Umut Nayir transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
- Transfer karşılığında Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya, Konyaspor'a gidecek.
- Umut Nayir, bu sezon 21 maçta 8 gol attı.
Trabzonspor, ara transfer döneminde önemli bir hamle yaparak, tecrübeli forvet Umut Nayir'i kadrosuna katmak üzere TÜMOSAN Konyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.
UMUT NAYİR'E KARŞILIK 2 FUTBOLCU
HT Spor'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu da Karadeniz kulübü ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Bu transfer karşılığında Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'nın, Konyaspor'a imza atacağı belirtildi.
21 MAÇTA 8 GOL
Yeşil-beyazlı takımın formasıyla bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 maça çıkan Umut Nayir, sahada kaldığı 1837 dakikada 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
