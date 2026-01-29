Trabzonspor, golcü oyuncu Umut Nayir'in transferinde mutlu sona ulaştı. Anlaşma kapsamında Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya, Konyaspor'a gidecek. Tarafların resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Trabzonspor, ara transfer döneminde önemli bir hamle yaparak, tecrübeli forvet Umut Nayir'i kadrosuna katmak üzere TÜMOSAN Konyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.

Umut Nayir

UMUT NAYİR'E KARŞILIK 2 FUTBOLCU

HT Spor'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu da Karadeniz kulübü ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Bu transfer karşılığında Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'nın, Konyaspor'a imza atacağı belirtildi.

Kazeem Olaigbe

21 MAÇTA 8 GOL

Yeşil-beyazlı takımın formasıyla bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 maça çıkan Umut Nayir, sahada kaldığı 1837 dakikada 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

