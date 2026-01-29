Bordo-mavili takımda bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan 3 oyuncu, takımı sırtlayan ve istikrarlarıyla ön plana çıkan 6 futbolcudan çok daha fazla para kazanıyor.

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, ekonomik anlamda başarılı işlere imza atıp, kulübü düzlüğe çıkarmak için uğraş verirken; futbol takımındaki maaş dağılımıyla ilgili ortaya çok garip bir tablo çıktı.

SADECE 1319 DAKİKA

Bordo-mavililerde bu sezon toplamda 1319 dakikası bulunan Anthony Nwakaeme, Edin Visca ve Stefan Savic kulüpten toplamda 6,5 milyon euro maaş alıyor. Bu isimlerden stoper Savic'e 3, kanat hücumcuları Nwakaeme'ye 2, Visca'ya da 1,5 milyon euro maaş veriliyor. Bilindiği gibi 3 isim de sakatlıklarından dolayı takımlarını haftalar boyu yalnız bıraktı.

Edin Visca

TRANSFER ZAFİYETİ

Takımı bu sezon sırtlayan ve 11'in gediklisi Christ Inao Oulai, Wagner Pina, Arseniy Batagov, Tim Jabol-Folcarelli, Benjamin Bouchouari ve Felipe Augusto'nun toplam maaşı 4 milyon 800 bin euro. Yani istikrar görülemeyen 3 isim, takımın bel kemiği olan 6 isimden 1,7 milyon euro fazla kazanıyor. Üstelik verimli oyunculardan minimum 130 milyon euroluk gelir beklentisi oluşması da cabası.

Christ Oulai

Bu yaman çelişki Trabzonspor'da transfer ve kadro mühendisliği konusundaki zafiyete dikkatleri çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası