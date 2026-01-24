Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Felipe Augusto yerine 78'inci dakikada oyuna dahil olan Anthony Nwakaeme, maç sonrası bordo-mali takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, sözleşmesinin feshedileceği iddiasıyla gündem olmuştu.

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, Papara Park'ta 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. Bordo-mavili ekip adına galibiyetin önemine vurgu yapan Nijeryalı oyuncu, "Kazandık, mutluyuz. Takım mutlu, Trabzon mutlu. 3 puanı aldığımız zaman biz de çok mutlu oluyoruz, şehrimiz de mutlu oluyor" dedi.

Anthony Nwakaeme

"KARARI BAŞKAN VE HOCA VERECEK"

Geleceğiyle ilgili çıkan haberlere değinen 36 yaşındaki futbolcu, "Hâlâ sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Burada kararları hocamız ve başkanımız verecek. Günün sonunda ne olacaksa olsun, kalsam da gitsem de hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sezonun henüz başında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası lisansı dondurulan Nwakaeme, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta oynanan Galatasaray maçında sahalara dönmüştü. Yıldız ismin sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası