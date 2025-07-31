Trabzonspor, merkez orta saha için Saint-Etienne ile masada! Benjamin pazarlığı

Bordo mavililerde transfer hareketliliği devam ediyor. Merkez orta saha konusunda bir süredir Saint-Étienne forması giyen Benjamin Bouchouari ile ilgilenen Trabzonspor yönetimi önemli mesafe aldı. Kulübüyle bir sezon daha mukavelesi bulunan 23 yaşındaki Faslı oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Fransız ekibiyle de sıkı pazarlık devam ediyor. Aktüel piyasa değeri 5 milyon avro olan Bouchouari’nin tercihinin Trabzonspor’dan yana olması görüşmelerde eli güçlendiriyor.

AYRILIKLAR VAR

Bu arada geçen sezon bonservis bedeli ödenmeden alınan ve beklentileri karşılayamayan John Lundstram Championship ekiplerinden Hull City’ye gidiyor. İngiltere Futbol Ligi (EFL), Hull City’nin John Lundstram transferine onay verdi. Bu arada Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Fırtına’nın gözden çıkardığı Enis Destan için de devrede. Bordo mavililer oyuncunun maliyetinden kurtulmak için 22 yaşındaki Destan’ın ayrılığına sıcak bakıyor. İki transferin de kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

DEĞERİ TAVAN YAPTI

Fransız ekibi St. Étienne Kulübü’nün 2022’de Roda’dan 1,1 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Benjamin Bouchouari, kariyerinin en yüksek piyasa değerine (5 milyon avro) bu sezon ulaştı.