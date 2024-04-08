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Haberler > Spor > Trabzonspor'a veda vakti geldi çattı! Uğurcan Çakır'ın talipleri kapıya dayandı! İşte yeni takımı

Trabzonspor'a veda vakti geldi çattı! Uğurcan Çakır'ın talipleri kapıya dayandı! İşte yeni takımı

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Trabzonspor&#039;a veda vakti geldi çattı! Uğurcan Çakır&#039;ın talipleri kapıya dayandı! İşte yeni takımı

Spor Haberleri

Bir süredir adı transfer dedikodularında sık sık geçen Uğurcan Çakır'ın veda vakti geldi çattı! Daha önce Avrupa hayali olduğunu belirten Çakır için ilk resmi teklif de, o Avrupa kulübünden geldi. İşte Uğurcan Çakır transferinin detayları...

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a veda mı ediyor? Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan bordo-mavililer, Uğurcan Çakır gelişmesi yaşanıyor. Tecrübeli eldiven için talipler kapıyı çalmaya başladı bile.

Trabzonspor'a veda vakti geldi çattı! Uğurcan Çakır'ı talipleri kapıya dayandı! İşte yeni takımı - 1. Resim

Kısa bir süre önce Galatasaray'ın istediği iddia edilen Uğurcan Çakır'a, hayalini kurduğu Avrupa'dan talip var. Çakır'ın, Avrupa'ya transferine sıcak bakan Karadeniz ekibi, Çakır'ın ayrılması durumunda orta saha, forvet arayışlarına kaleciyi de ekleyecek.

RESMİ TEKLİF GELDİ

Yeni bir maceraya yelken açmaya hazır olan Uğurcan Çakır için ilk teklif, İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic'den geldi. İskoç ekip, Çakır'la transfer görüşmesi yapmak için bordo-mavililerden izin talep etti. Milli kalecinin menajeri ve avukatı, transfer görüşmeleri için Glasgow'a davet edildi. Ayrıca Çakır, teknik direktör Brendan Rodgers ile de bir zoom toplantısı yapacak. Celtic, Çakır için 7.5 milyon sterlin civarında bir bonservis ödemeye de sıcak bakıyor. 

AVRUPA'YA EVET, TÜRKİYE'YE HAYIR!

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çakır'ın, Avrupa'da bir kulübe transferine sıcak baktıklarını ancak Türkiye'den bir takıma vermeyeceklerini belirtmişti. 

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