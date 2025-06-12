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Transfer döneminde Kim Min-jae sürprizi! Her an imzayı atabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Transfer döneminde Kim Min-jae sürprizi! Her an imzayı atabilir
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae, yeni sezonda takımdan ayrılabilir. Deneyimli stoperin de Almanya'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, yeni adresi ise büyük bir sürpriz olacak gibi görünüyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli futbolu Kim Min-jae, Bundesliga'da Bayern Münih forması ile şampiyonluğa ulaştı. Alman ekibi başarılı geçen sezonun ardından yeni dönem için kadro planlamasına geçerken, yıldız stoperin geleceğine dair detaylar da netleşmeye başladı.

DENEYİMLİ STOPER AYRILABİLİR

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern'de kadro planlaması netleşmeye başlarken Kim Min-jae'nin ayrılığı gündemde. Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği deneyimli stoper yaz transfer döneminde sürpriz bir transfere evet diyebilir.

Transfer döneminde Kim Min-jae sürprizi! Her an imzayı atabilir - 1. Resim

SUUDİ EKİBİ DEVREDE

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr, Kim Min-jae'yi kadrosuna katabilmek için görüşmelerini sürdürüyor. 28 yaşındaki stoperin de kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye sıcak baktığına dikkat çekilirken, "Hem sportif hem de finansal açıdan yeni bir meydan okumayı memnuniyetle karşılayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Transfer döneminde Kim Min-jae sürprizi! Her an imzayı atabilir - 2. Resim

43 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Geride kalan sezonda Bayern Münih'te 43 maça çıkan Kim Min-jae, 3 gol kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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