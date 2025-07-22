Transfere Mourinho freni! Yusuf Akçiçek'e izin çıkmadı

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek için sarı-lacivertlilerle temasa geçen Bologna, Mourinho engeline takıldı. Portekizli teknik adam, Yusuf'u hiçbir yere bırakmak istemiyor. İşte detaylar...

Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte takımda süre bulmaya başlayan ve sergilediği performansla beğenileri toplayan genç yıldız Yusuf Akçiçek, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

19 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi Bologna'nın harekete geçtiği iddia edildi.

TRANSFERE MOURINHO ENGELİ

Takvim'in haberine göre; Bologna, genç yıldız için Fenerbahçe ile temasa geçti ancak yönetimin Portekizli teknik adam Mourinho'nun da takımda kalmasını istediği genç savunmacının satışına soğuk baktığı öğrenildi.

Mourinho'nun yeni sezonda genç oyuncuya şans vermeyi düşündüğü ve bu yüzden takımda kalmasını istediği gelen bilgiler arasında.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezon 20 maçta 2 gol, 1 asiste imza atan Yusuf'un sarı-lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.