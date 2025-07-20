"Mourinho'nun yardımcısı olmam" demişti! Yeni kararı olay oldu

Fenerbahçe efsanesi olarak aktif futbol hayatına son veren ve ardından teknik direktörlük kariyerine adım atan Volkan Demirel ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. "Fenerbahçe'de Mourinho'nun yardımcı antrenörü olmam" diyen Demirel'in yeni adresi belli oldu.

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak adlandırılan deprem döneminde zor bir süreçten geçen Hatayspor'un başında olan ve takımını yalnız bırakmayarak taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan Volkan Demirel, manşetlerden düşmüyor.

Hatayspor'un ardından Süper Lig'de Bodrumspor'u çalıştıran ve ardından teknik direktörlük kariyerine ara veren Demirel, şubat ayından bu yana herhangi bir takımla anlaşma sağlamayınca "Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olacak" iddiaları ortaya atılmıştı. Demirel ise kısa süre içerisinde bu iddiaları yalanlamıştı.

DEMİREL'İN YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

"Okuyorum, Volkan Fenerbahçe'ye yardımcı hoca olarak gelecek, sportif direktör olarak gelecek, yardımcı hoca olarak gelecek... Volkan bu şekilde gelmeyecek. Fenerbahçe'ye Volkan bir gün gelecek ama ne zaman gelecek bunu zaman gösterecek" diyen Demirel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunu hep söylüyorum. Çok istiyorum, Fenerbahçe benim ailem. Ben, Volkan olduysam Fenerbahçe sayesinde oldum. Ne için gideceğim benim için daha önemli. Ben sportif direktörlük, yardımcı antrenörlük yapamam şu saatten sonra. Sportif direktörlüğü hiç düşünmüyorum. Yardımcı antrenörlüğü de yapamam derken, Mourinho ile yapmam."

Tüm bu yaşananların ardından Demirel'in yeni adresi neresi olacak merak konusu olurken, sıcak bir gelişme yaşandı.

YENİ SPOR KANALI KURULDU

NOW TV, yeni sezonda spor kanalı kurduğunu açıkladı ve dikkat çeken kadrosunu duyurdu. Yapılan açıklamada, yeni kurulacak spor kanalında Ersin Düzen, Yağız Sabuncuoğlu, Emre Özcan ve Uğur Karakullukçu gibi isimlerin görev yapacağı duyuruldu.