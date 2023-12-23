Tümer Metin'den Rıza Çalımbay'a salvolar: Ya hocam öldü o zihniyet!

23 Aralık 2023 15:10 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:13

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, teknik direktör Rıza Çalımbay için dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların yeni başkanı Hasan Arat tarafından görevine son verilen Çalımbay'ın ayrılık sürecindeki sözlerine tepki gösteren Metin, Socrates adlı Youtube kanalında gündem olacak ifadeler kullandı.

TÜMER METİN: ÖLDÜ O ZİHNİYET

"Rıza Hoca, 'Bana saygı duyulmuyor' diyor. Hasan Arat kendisiyle bir kere bile konuşmamış. Ya hocam öldü o zihniyet. O yüzden bir departman seçmedi mi Sayın Arat? Dedi ki 'Samet ve Feyyaz Hoca hocayla iletişimde olacaklar. Ben Ümraniye’ye gitmeyeceğim.'

Siz hâlâ bizim evladımızla yaklaşılsın istiyorsunuz. Geliş şekliniz, kendinizi kıymetli gösterdiğiniz yer değildi. Bu hayattaki en kıymetli şey istenilmektir. Talep edileceksin. Rıza Hoca talep edilmedi ki... Rıza Hoca geldi. 'Yok ben çalışsam şu kadar kupa alırım' dedi ve kendisi geldi.

Şimdi de 'Sezon başı gelseydim' diyor. Ya hocam geldin ya artık. Geldikten sonra ne yaptın, onu sorgulamayalım mı? Orayı sormayalım mı?"

RIZA ÇALIMBAY, HASAN ARAT İÇİN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Rıza Çalımbay, şöyle konuşmuştu:

"Samet ağabey ve Feyyaz geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı. Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik."