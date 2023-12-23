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    Beşiktaş, Barcelona'nın eski teknik direktörünü istedi! Görüşmeler başladı

    Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni hoca arayışları sürüyor. Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile görüşen Siyah-beyazlılar, bu kez listesine Barcelona'nın eski hocasını ekledi.

    Beşiktaş, Barcelona&#039;nın eski teknik direktörünü istedi! Görüşmeler başladı
    Spor Haberleri  / Fanatik

    Alanyaspor'a karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör listesini belirledi.

    Hatayspor maçına geçici olarak Serdar Topraktepe ile çıkmaya hazırlanan Kartal, hoca krizini 1 hafta içinde bitirmek istiyor.

    Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'ın menajerini İstanbul'a davet eden Siyah-beyazlılar, bu kez Ernesto Valverde'yi gözüne kestirdi.

    Beşiktaş, Barcelona'nın eski teknik direktörünü istedi! Görüşmeler başladı

    BEŞİKTAŞ VALVERDE İLE İLGİLENİYOR

    Fanatik'e göre Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao’yu çalıştıran Valverde'yi listeye ekledi.

    Sezon sonunda kontratı bitecek olan 59 yaşındaki teknik adam, daha önce Arda Turan'ın da formasını giydiği Barcelona'yı çalıştırmıştı.

    Genel olarak 4-2-3-1 dizilişini tercih eden Valverde, bu sezon oynanan 20 resmi maçta 2.05 puan ortalaması tutturdu.

    Bu süreçte 12 galibiyet elde eden Bilbao, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

    Hasan Arat: Biz büyük bir camiayız Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın
    Oynat

    Hasan Arat: Biz büyük bir camiayız Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın

    Transfer müjdesi veren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Biz büyük bir camiayız. Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın. Hep beraber ayağa kalkacağız. Başarılı günlerimize geri döneceğiz" dedi. Siyah-Beyazlıların güncel borcu açıklandı.

     

     

     

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    Beşiktaş
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