Beşiktaş, Barcelona'nın eski teknik direktörünü istedi! Görüşmeler başladı

23 Aralık 2023 09:27 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 09:28

Alanyaspor'a karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör listesini belirledi.

Hatayspor maçına geçici olarak Serdar Topraktepe ile çıkmaya hazırlanan Kartal, hoca krizini 1 hafta içinde bitirmek istiyor.

Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'ın menajerini İstanbul'a davet eden Siyah-beyazlılar, bu kez Ernesto Valverde'yi gözüne kestirdi.

BEŞİKTAŞ VALVERDE İLE İLGİLENİYOR

Fanatik'e göre Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao’yu çalıştıran Valverde'yi listeye ekledi.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 59 yaşındaki teknik adam, daha önce Arda Turan'ın da formasını giydiği Barcelona'yı çalıştırmıştı.

Genel olarak 4-2-3-1 dizilişini tercih eden Valverde, bu sezon oynanan 20 resmi maçta 2.05 puan ortalaması tutturdu.

Bu süreçte 12 galibiyet elde eden Bilbao, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.