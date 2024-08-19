Türk futbolundaki olaylar silsilesi sürüyor! İşte cevap bekleyen 5 kritik soru

Göztepe görevlisi Fatih Özkan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u arkadan iterek düşürdü, ortalık karıştı. Şimdi beş kritik soru gündemde. İşte o beş soru...

Erman Toroğlu'ndan saldırıya uğrayan Ali Koç'a sert sözler! "Senin orada ne işin var?

Erman Toroğlu'ndan saldırıya uğrayan Ali Koç'a sert sözler! "Senin orada ne işin var?

ÖMER FARUK ÜNAL'IN HABERİ - Türk futbolunda son dönemde kaos bitmiyor. Geçen sezon âdeta tavan yapan olaylar silsilesi, TFF yönetimi değişse de, yönetimler değişse de kaldığı yerden bütün hızıyla devam ediyor. Ligin henüz daha ikinci haftası olmasına rağmen Türk futbolu bir kere daha olaylarla dünyanın gündemine girdi. İzmir’de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçı bütün sezonun gergin geçeceğinin göstergesi oldu.

BU ÖFKE NİYE?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maça giremeyen taraftara destek olmak amacıyla deplasman tribününe gitti. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılarak oyuncuların çıkış tüneline hareket eden Başkan Koç’a tribünlerden şişe ve yabancı maddeler atıldı. Bu sırada Göztepe görevlisi Fatih Özkan, koşarak Ali Koç’u arkadan iterek düşürdü, ortalık karıştı. Şimdi beş kritik soru gündemde.

İŞTE O BEŞ SORU:

1) TFF akreditasyon sisteminde Göztepe - Fenerbahçe müsabakasına ait kaydı var mı?

2) Kaydı var ve akreditasyon kartı üretilmiş ise saha içine girme yetkisi verilmiş kart mı?

3) Kaydı yok ise boynundaki kart kime aittir ve bu kart saha içine girme yetkisine sahip mi?

4) Boynunda saha içine girme yetkisi olmayan kartlı şahıslara sahaya açılan acil çıkış kapısını veya tünelin denetimini yapan güvenlik görevlileri görevlerini niçin yapmamışlardır? Temsilci konuşup raporuna yazmış mıdır?

5) Eski federasyonlar döneminde titizlikle uygulanan FGAT (Federasyon güvenlik akreditasyon temsilcisi) tarafından T alanında bulunmaması gerekenlere yönelik denetim (T alanı çıkış tüneli ve her iki kulübeyi kapsayan alan) son dönemlerde gereken özenle yapılıyor mu?

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SALDIRGANIN İFADESİ: SAHA ISLAKTI, HIZIMI ALAMADIM

Başkan Ali Koç’u arkadan iterek yere düşmesine sebep olan Fatih Özkan’ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Özkan “Maç başladığı esnada Ali Koç’u sahada gördüm. Kendisini saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu” dedi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Polis, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil’in yakın arkadaşı olan saldırgan Fatih Özkan için “Hakkında işlem yapıldı ve gözaltına alındı” bilgisi verdi. Oysa aynı Fatih Özkan, tribünden maçı izledi, tişörtünü değiştirip elini kolunu sallayarak evine gitti. Ali Koç’un suç duyurusu sonrasında Özkan gözaltına alındı, mahkeme ev hapsi verdi.

GÖZTEPE: SUÇLU ALİ KOÇ!

Göztepe, Ali Koç’un bütün uyarılara rağmen maç oynanırken sahaya girip taraftarları provoke ettiğini belirtti. Kulüp CEO’su Kerem Ertan’ın uyarılarının işe yaramadığı ifade edilirken “Bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı alması için konunun takipçisi olacağız” açıklaması yapıldı.

TFF: KABUL EDİLEMEZ

TFF, Ali Koç ve Fenerbahçe’ye ‘geçmiş olsun’ mesajı yayımlarken “Misafir takım başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girmesini doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte kendisine yapılan çirkin müdahaleyi de kabul etmiyoruz” açıklamasını yaptı. Kulüpler de sağduyu çağrısında bulundu.