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    Türkiye Gazetesi Eski Spor Yazarı Şekip Hazar memleketi Yenişehir'de ebediyete uğurlandı

    Türkiye Gazetesinde uzun seneler görev yapan eski spor yazarı Şekip Hazar memleketi Yenişehir'de sevenleri tarafından dualarla ebediyete uğurlandı.

    Türkiye Gazetesi Eski Spor Yazarı Şekip Hazar memleketi Yenişehir&#039;de ebediyete uğurlandı
    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dünyaya gelen ve uzun yıllar Türkiye Gazetesi'nde spor yazarlığı görevi yürüten ardından emekli olan bir çocuk ve bir de torun sahibi Şekip Hazar bir süredir Bursa Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu.

    Dün vefat eden Hazar, Yenişehir Hatuniye Cami'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir İlçe Mezarlığında toprağa verildi. Hatuniye Camiindeki cenaze namazına Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da katıldı.

    Merhumun ağabeyi Türkiye Gazetesi eski yazarlarından Hasan Mesut Hazar ile kardeşleri Bekir Hazar ve Taha Hazar taziyeleri kabul etti.

    İHLAS Haber Ajansı /  - Spor
    Haberler > Spor > Türkiye Gazetesi Eski Spor Yazarı Şekip Hazar memleketi Yenişehir'de ebediyete uğurlandı
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