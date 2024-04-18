Türkiye ülke puanı sıralamasındaki yerini garantiledi!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti. Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
Geçtiğimiz yıla göre 3 basamak birden yükselen Türkiye, sıralamada ilk 10 ülke arasında yer almayı garantiledi.
Çekya ekibi Viktoria Plzen'nin Avrupa'ya veda etmesi sonrasında Avrupa'da Çekya temsilcisi kalmadı.
TÜRKİYE 9. SIRAYI GARANTİLEDİ
Bununla birlikte Türkiye, UEFA Ülke Puanı'nda sezonu 9. sırada bitirmeyi garantiledi.
2024/2025 SEZONU ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Trendyol Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi