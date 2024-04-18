Türkiye ülke puanı sıralamasındaki yerini garantiledi!

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 22:51 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 22:55 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti. Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.