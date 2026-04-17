UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu: İşte eşleşmeler...
Final maçına 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadeleleri tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi 4 rövanş maçıyla sona erdi. Freiburg, Braga, Nottingham Forest ve Aston Villa, yarı finale yükseldi.
ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI SONUÇLARI
Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya): 1-3 (0-3)
Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz): 1-0 (1-1)
Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 4-0 (3-1)
Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz): 2-4 (1-1)
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Organizasyonun yarı finalinde Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa müsabakaları oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, İstanbul'un ev sahipliğinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta yapılacak.