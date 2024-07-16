UEFA, EURO 2024'ün en iyi ilk 11'i açıkladı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 16 Temmuz 2024 16:16 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 16:17 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

İspanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan EURO 2024'ün en iyi ilk 11'i belirlendi. Kadroda A Milli Takım'dan herhangi bir oyuncuya yer verilmedi.