UEFA, EURO 2024'ün en iyi ilk 11'i açıkladı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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İspanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan EURO 2024'ün en iyi ilk 11'i belirlendi. Kadroda A Milli Takım'dan herhangi bir oyuncuya yer verilmedi.
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün en iyi ilk 11'i belli oldu.
İspanya'nın şampiyonluğu ile biten turnuvanın en iyi futbolcusu Rodri seçilmişti.
UEFA tarafından yapılan açıklama göre de en iyi ilk 11'de İspanya Milli Takımı'ndan 6 isim yer aldı.
UEFA'NIN EN İYİ EURO 2024 11'İ
Mike Maignan (Fransa)
Kyle Walker (İngiltere)
William Saliba (Fransa)
Manuel Akanji (İsviçre)
Marc Cucurella (İspanya)
Rodri (İspanya)
Fabian Ruiz (İspanya)
Dani Olmo (İspanya)
Lamine Yamal (İspanya)
Jamal Musiala (Almanya)
Nico Williams (İspanya)
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor