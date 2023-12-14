UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali! 14 Aralık güncel UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı oldu?

14 Aralık 2023 15:18 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 15:22

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali ile merak ediliyor. 14 Aralık 2023 UEFA ülkeler sıralaması açıklandı. İşte aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ile UEFA ülke puanı sıralamasında yer alan ilk 10 ülke güncel konumları ve puanları!

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (İLK 10)

UEFA ülke puanı sıralaması güncel hali ile şu şekildedir:

1 - İngiltere: 99,053 puan (6 takım devam ediyor)

2 - İspanya: 85,489 puan (6 takım devam ediyor)

3 - İtalya: 82,426 puan (7 takım devam ediyor)

4 - Almanya: 80,624 puan (6 takım devam ediyor)

5 - Fransa: 60,664 puan (5 takım devam ediyor)

6 - Hollanda: 59,500 puan (4 takım devam ediyor)

7 - Portekiz: 52,816 puan (6 takım devam ediyor)

8 - Belçika: 44,600 puan (4 takım devam ediyor)

9 - Türkiye: 35,600 puan (2 takım devam ediyor)

10 - İskoçya: 34,050 puan (2 takım devam ediyor)

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI?

UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye 35,600 puan ile 9. sırada yer almaktadır. Türkiye 9. sırada bu sezonu tamamlar ise 2024-2025 sezonu şampiyonu bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasından katılacak.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI NASIL BELİRLENİYOR?

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)