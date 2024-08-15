UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye 1 sıra geriye gitti

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 15 Ağustos 2024 23:13 - Güncelleme: 15 Ağustos 2024 23:17 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Bu hafta içi Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmalar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in oynadığı mücadeleler nasıl etki etti? İşte detaylar...