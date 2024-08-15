UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye 1 sıra geriye gitti
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Bu hafta içi Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmalar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması değişti. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in oynadığı mücadeleler nasıl etki etti? İşte detaylar...
Türkiye'de 3 takım bu hafta oynanan Avrupa kupalarında sahne aldı.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i konuk eden Fenerbahçe, normal süreyi 1-0 kazansa da uzatma dakikalarında Fransız rakibine elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Rapid Wien'e 2-0 yenilerek Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Trabzonspor, Konferans Ligi'nde yer almak için play-off oynayacak.
Konferans Ligi'nde oynadığı 3. tur eleme maçında Iberia Tiflis'i 2-0 devirerek eleyen Başakşehir ise play-off aşamasına yükseldi.
TÜRKİYE 1 BASAMAK GERİYE GİTTİ
2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi.
Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin aldığı sonuçların ardından ülke puanı 2024-2025 sezonunda 1.700 puan artış gösterdi.
Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 35.300 puanla 10. sırada bulunuyor.
UEFA ÜLKE SIRALAMASI
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 57.950
6- HOLLANDA - 554.566
7- PORTEKİZ - 49.516
8 - BELÇİKA - 43.400
9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.350
10- TÜRKİYE - 35.300