Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü

    Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde ölü bulundu.

    Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat&#039;ın Kenya&#039;da bıçaklanarak öldürüldü
    Spor Haberleri  / AA

    Atletizm dünyası şokta... Ugandalı uzun mesafe koşucusu Benjamin Kiplagat, Kenya'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

    Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti. Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi.

    Kiplagat'ın neden öldürüldüğü bilinmezken, olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

    KİPLAGAT'IN EN İYİ DERECELERİ

    • 1500 m – 3:38.86 (Nijmegen 2009)
    • 3000 m – 7:46.50 (Dakar 2010)
    • 5000 m – 13:22.67 (Kassel 2007)
    • 10,000 m – 29:03.1 (Bugembe 2006)
    • 2000 m st – 5:41.1 (Nairobi 2005)
    • 3000 m st – 8:03.81 (Lausanne 2010)

    Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü

    Kiplagat, Uganda'yı çeşitli Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları da dahil olmak üzere 3 bin metre engelli koşuda uluslararası alanda temsil etmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: AA
    AtletizmUganda
    Haberler > Spor > Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları belli oldu - SporJosef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları belli olduGana Milli Takımı, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı! Djiku ve Amartey için karar verildi - SporGana Milli Takımı, Afrika Kupası kadrosunu açıkladı! Djiku ve Amartey için karar verildiMourinho'nun Trabzonspor'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! - SporMourinho'nun Trabzonspor'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı!Arjantin'den tarihi Messi kararı! Böylesi Maradona için bile yapılmadı - SporArjantin'den tarihi Messi kararı! Böylesi Maradona için bile yapılmadıBeşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı! Kadro dışı kararının nedeni farklıymış - SporBeşiktaş'ta Rachid Ghezzal gerçekleri ortaya çıktı! Kadro dışı kararının nedeni farklıymışHakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor! Faslı yıldızın yeni adresi belli oldu - SporHakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor! Faslı yıldızın yeni adresi belli olduGalatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdi - SporGalatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor! Okan Buruk transfere onay verdiSzymanski ucuza gidecek - SporSzymanski ucuza gidecekFenerbahçe'nin yeni stoperi Atletico Madrid'den gelecek! Diego Simeone ayrılmasına izin verdi - SporFenerbahçe'nin yeni stoperi Atletico Madrid'den gelecek! Diego Simeone ayrılmasına izin verdiKamerunlu golcü Gremio'nun teklifine sıcak bakıyor... Abou Brezilya’ya! - SporKamerunlu golcü Gremio'nun teklifine sıcak bakıyor... Abou Brezilya’ya!
    Sonraki Haber Yükleniyor...