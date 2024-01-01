Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü

1 Ocak 2024 18:49 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 18:52

Atletizm dünyası şokta... Ugandalı uzun mesafe koşucusu Benjamin Kiplagat, Kenya'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti. Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi.

Kiplagat'ın neden öldürüldüğü bilinmezken, olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

KİPLAGAT'IN EN İYİ DERECELERİ

1500 m – 3:38.86 (Nijmegen 2009)

3000 m – 7:46.50 (Dakar 2010)

5000 m – 13:22.67 (Kassel 2007)

10,000 m – 29:03.1 (Bugembe 2006)

2000 m st – 5:41.1 (Nairobi 2005)

3000 m st – 8:03.81 (Lausanne 2010)

Kiplagat, Uganda'yı çeşitli Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları da dahil olmak üzere 3 bin metre engelli koşuda uluslararası alanda temsil etmişti.