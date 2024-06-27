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Volkan Demirel'den duygulandıran paylaşım! Babasına seslendi, herkesi ağlattı

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Volkan Demirel&#039;den duygulandıran paylaşım! Babasına seslendi, herkesi ağlattı
Volkan Demirel, Haber

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Teknik Direktör Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasına seslendi, okuyan herkesi duygulandırdı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demirel, hayatını kaybetti.

Naci Demirel'in cenazesi, dün Beykoz'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye, Volkan Demirel ailesi başta olmak üzere spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Babasının vefatıyla sarsılan eski milli futbolcu Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

"ABİM, KARDEŞİM, DOSTUMDUN..."

İşte Demirel'in duygulandıran paylaşımı...

"Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım... Sen gözlerini yummadan önceki akşam! Ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun. Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın.

Abim, kardeşim, dostumdun. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin...

BABAM sen bana hiç hayır demedin. Neden bıraktın kendini gittin BABAM daha yaşayacaklarımız varken… Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni…Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında... SENİ ÇOK SEVİYORUM BABAM..."

Volkan Demirel'den duygulandıran paylaşım! Babasına seslendi, herkesi ağlattı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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