Volkan Demirel'in acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Haziran 2024 18:37 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 18:39 - Güncelleme:

Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Teknik Direktör Volkan Demirel'in 71 yaşında vefat eden babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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