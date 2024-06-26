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Volkan Demirel'in acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Volkan Demirel&#039;in acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Teknik Direktör Volkan Demirel'in 71 yaşında vefat eden babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Ali Naci Demirel'in cenazesi, İstanbul Beykoz Acarkent Camii'nde kılınan namazın ardından Görele Mezarlığı'na defnedildi.

Volkan Demirel'in acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı - 1. Resim

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Volkan Demirel ve ailesi başta olmak üzere eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Hatayspor Yönetim Kurulu ve sevenleri katılım sağladı. Cenaze namazının kılındığı esnada Volkan Demirel'in gözyaşlarına boğuldu.

Taziyeleri Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel kabul etti.

Volkan Demirel'in acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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