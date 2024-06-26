Volkan Demirel'in acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Teknik Direktör Volkan Demirel'in 71 yaşında vefat eden babası Ali Naci Demirel, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Teknik Direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Ali Naci Demirel'in cenazesi, İstanbul Beykoz Acarkent Camii'nde kılınan namazın ardından Görele Mezarlığı'na defnedildi.
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Cenazeye Volkan Demirel ve ailesi başta olmak üzere eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Hatayspor Yönetim Kurulu ve sevenleri katılım sağladı. Cenaze namazının kılındığı esnada Volkan Demirel'in gözyaşlarına boğuldu.
Taziyeleri Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel kabul etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı