Watford'da Valerien Ismael dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör açıklandı
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Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Valerien Ismael, Watford'da alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrıldı. Fransız hocanın yerine kulübün eski futbolcusu Cleverley getirildi.
Geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştıran ve daha sonra koltuğunu Şenol Güneş'e teslim eden Valerien Ismael, İngiltere'den de ayrıldı.
Championship ekibi Watford'u çalıştıran Fransız hoca, kötü gidişat sonrası görevinden ayrıldı.
Ismael'in yerine aktif futbolculuk hayatına geçen sezon son veren Tom Cleverley getirildi.
Bu sezon İngiltere Championship'te 37 maça çıkan Ismael, 45 puan topladı.
Söz konusu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.
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