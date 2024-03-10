Watford'da Valerien Ismael dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör açıklandı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: - 10 Mart 2024 10:43 - Güncelleme: 10 Mart 2024 10:45 - Güncelleme:

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Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Valerien Ismael, Watford'da alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrıldı. Fransız hocanın yerine kulübün eski futbolcusu Cleverley getirildi.